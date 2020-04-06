Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan müfredat açıklaması
06.04.2020 - 14:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak"
Kaynak: AA
Etiketler : Ziya Selçuk,
694297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/694297.aspx
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