Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğretmenler köylerdeki ev ziyaretlerinde maske ve eldiven takıp öğrencilere dersler hakkında bilgiler veriyor. 65 yaş ve üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunanların evlerine girmeyip bu evlerdeki öğrencilerin meselelerini telefon görüşmesiyle gidermeye çalışan öğretmenler, ziyaret ettikleri öğrenci ve ailelerini virüsten korunma yolları hakkında da bilgilendiriyor. Öğretmenlerden Mahmut Argın “Rehber öğretmenlerden oluşturulan ekiplerle evlere giderek televizyon ayarlarını yapıp öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi. Öğrencilerden Muhammed Hasan Aydemir “Şu anda evimizdeki televizyonda gereken ayarlar yapıldı, bundan sonra derslerimi takip edebileceğim” diye konuştu.