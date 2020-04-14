YÖK Başkanı Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak."
YÖK Başkanı Saraç: ALES şartı aranmayacak
14.04.2020 - 13:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YÖK Başkanı Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak."
Kaynak: İHA
Etiketler : ALES,
696500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/696500.aspx
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