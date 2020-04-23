Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu...

∂ Okulların 30 Nisan’da açılıp açılmaması, virüsün seyrine bağlı. Biz her türlü duruma hazırız.

∂ Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye’nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız.

∂ Telafi eğitimlerinde temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Eylül ve ekim daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var.

∂ Diyelim ki, ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemde tabii ki söz konusu olmayacak.

∂ Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bu, bizim için net bir konu.

∂ Birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız.

∂ LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değişmesi şu anda söz konusu değil. LGS’deki merkezî sınav, online değil yüz yüze olacak. İstisnai bir durum oluşursa 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz.

∂ Meslek liseleri, üretimin içinde gelişti. Lise tercihlerinde meslek liseleri öne çıkmaya başlayacak.