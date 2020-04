Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde aldıkları kararları açıkladı. Bakan Selçuk’un açıkladığı bu kararlar ve dün akşam da katıldığı bir TV yayınında söyledikleri özetle şöyle:

* Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri.

* Uzaktan eğitim şu anda eldeki tek seçenek. Biz, onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasın, okuldan, eğitimden kopmasın, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsın diye 100 binlerce öğretmenimizle bütün enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

* Her şey normal giderse okulları 1 Haziran’da açarız. Bunu sadece eğitim olarak değil genel bir normalleşme olarak görüyoruz.

* LGS tarihi konusunda, hafta başında Cumhurbaşkanı’mız bir açıklama yapacak. Sosyal mesafe konusunda da arkadaşlarımızla beraber simülasyonlar yapıyoruz ve nasıl bir oturma düzeni olacağı konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla da temas hâlindeyiz.

* Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumunda sorumlu olarak üst sınıfa geçilecek.