Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Apply Fentek sistemini için son başvurular 7 Mayıs’ta alınacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler, ilk aşamada online sınava girecek. Aday öğrenciler sistemin ilk aşaması olarak 9 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarından katılabilecek.

"DAHA İYİ TANIYORUZ"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdiresi Özlem Dağ “Öğrencilerimiz topluma değer katacak işler yapıyor, mezun olduklarında dünya teknoloji devlerinde çalışma hayatlarına başlayarak projelerini gerçekleştiriyorlar. Apply Fentek sistemi de bu okullarımızda öğrenim görecek çok yönlü gençleri daha iyi tanımamıza ve yönlendirmemize fayda sağlıyor. Adaylar çok aşamalı elemelerden geçecek" dedi.