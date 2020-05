Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün TGRT Haber’e konuk oldu. Bakan Selçuk, gündeme ilişkin merak edilenleri cevapladı. LGS’nin 20 Haziran’da yapılacağını, sonuçların ise 16 Temmuz’da açıklanacağını belirten Selçuk, şunları dile getirdi:

∂ Sistemde genel olarak bir değişiklik yok. Hatta çocukların yararına olan bazı hususlar var. Örneğin, her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Kimlikte fotoğraf şartını da bu sene kaldırıyoruz. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylandıktan sonra öğrencinin sınav olacağı sıranın üstünde hazır bulunacak. Sınıfa kaç kişi alınacağına da metrekareye göre belirleyeceğiz. Sınav iki oturum olduğundan çocuklara her bir oturum için ayrı ayrı maske vereceğiz. Veliler merak etmesin her türlü tedbiri alacağız.

∂ Okulların 1 Haziran’da açılacağı sadece bir ihtimal. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, önümüzdeki günlerdeki verilere göre kararlaştıracak. Veriler şimdilik iyi. Eğer durum kötüye giderse okulların açılması eylüle kayabilir.

∂ Bu ayın sonuna kadar bir ders işlenmesi mümkün değil. Bu sebeple not verme de söz konusuz olamaz. Bu şartlarda uzaktan sınav yapıp herkese not vermek gibi bir imkânımız da yok. Elimizde sadece birinci dönem notları var. Biz de buna göre karar vereceğiz. Notu düşük olan da sınıfı geçecek. Ancak zayıf notlarından sorumlu olacak. Devamsızlıktan kalanlar, sınıfı sorumlu da geçemeyecek.

∂ Salgın sonrası ortama, okula, derslere uyum adı altında bir uyum süreci de başlatacağız. Bunlarla ilgili el kitapları ve videolar hazırlıyoruz. Taslaklar çıkmış durumda. Yani sadece fiziksel uyum değil, psikolojik uyum da sosyal uyum da bizim salgın sonrasında tedbirlerimizin içerisinde yer alıyor.

2020 RAPORU: ÜNİVERSİTELERDE SEKİZ MİLYON KİŞİ OKUYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2019-2020 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistiklerini yayımladı. İşte veriler:

∂ Türkiye’de geçen yıl 166 bin 225 olan akademisyen sayısı bu yıl 174 bin 494’e yükseldi.

∂ Üniversite öğrenci sayısı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 7 milyon 740 bin 502’ydi. Bu rakam, bu sene ise 7 milyon 940 bin 133’e çıktı.

∂ Öğrencilerden 7 milyon 320 bin 449’u devlet, 608 bin 123’ü vakıf üniversitelerinde, 11 bin 561 bini de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

∂ Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 108 bin 571’ini erkek, 3 milyon 831 bin 562’sini kız öğrenciler oluşturuyor.