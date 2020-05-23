Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerin ve çocukların yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Selçuk, şunları söyledi: Okula dönüşle ilgili birçok hazırlığımız var. Stresle baş etme konusunda, öğrencilere destek olma, öğrenci uyumu konusunda el kitapları hazırladık. Özellikle küçük yaşlarda oyun temelli bir bakış açısı oluşturacağız. Bütün bunlarla ilgili öğretmen eğitim videoları hazırlanıyor. Güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah. Yaz okulu programı hazırlıyoruz. Size yönelik çok ciddi hazırlık çalışmaları var. Ayrıca okullarımızdaki öğretmenlerimizin çalışmalarının da siz sınava girinceye kadar devam etmesi konusunda tedbirler alıyoruz.