Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Koronavirüsün ardından birçok sektörde daralmalar konuşulmaya başladı. Eğitimde devletin yükünü alan özel okullar da bu süreçten nasibini alıyor. Ülkemizde özel okul sayısı beş senede iki kat arttı. Teşviklerin kaldırılmasıyla kırılgan olan sektörde koronavirüsün de patlak vermesiyle bazı okullar kilit vurma noktasına geldi. Yaklaşık bir buçuk milyon öğrencinin eğitim gördüğü özel okulların geleceğini sektör temsilcileriyle masaya yatırdık.



KURUMLAR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kavram Eğitim Kurumları CEO'su Ümit Kalko'ya göre sektörde okulların kapanmasından ziyade birleşmelerin olacağı görüşünde... Sorularımızı cevaplayan Kalko şöyle konuştu: Dershanelerin dönüşüm süreci ile devlet ailelere teşvikler verdi. Ardından özel okullar ve öğrenci sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bakan Ziya Selçuk'un göreve gelmesinden bir süre sonra teşvikleri kaldırılması, yaşanan ekonomik gelişmeler ve eğitimde yaşanan arz talep dengesizliği ile birtakım bütçesel sorunlar yaşandı. Bunların üstüne koronavirüs gelmesiyle kırılgan olan sektörde yeni sonuçlar ortaya çıktı. Ülkemizde özel okulların kapasitesi yaklaşık dört milyon. Şu an bunların doluluk kapasitesi oranı yüzde 35 civarı... Bu kurumlar belki batmazlar ama bu süreçte yüzleri de çok gülmüyor. Kapanmalar olacaktır ama bu rakamın çok olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra sektör daha çok birleşmelere şahit olacak. Bir bölgede okul fazlalığı olan okullar güç birliğine gidecek. Birçok markanın bu hususta görüşmelere başladığını biliyorum.



BİZ ÖZELLER YÜK ALAN TARAFIZ

Devletin yükünü alıp kaliteyi artırıyoruz. Özel okullar olmasa yaklaşık 300 bin çalışan açıkta kalacak. Öğrenciler devlet okullarına yığılacak. İkili eğitimi tekrar konuşacağız. Bunlar unutulmamalı. Teşvikler mutlaka geri gelmeli. KDV oranları yüzde 1'e inmeli. Ödediğimiz faturalarda bir düzenlemeye gidilmeli. En azından pandemi sürecinde bile olsa...



ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ BAŞKANI:

Sıkıntının olduğu net

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal "Dünyada ne kadar özel okul varsa bu süreçte öğrenci kaybedecek" dedi. TÖZOK Başkanı Dal şunları söyledi: Pandemiyle birlikte bütün dünya bir ekonomik güçlük yaşıyor. Bu sıkıntı sadece bizim sektöre özgü bir husus değil. Dünyada ne kadar özel okul varsa öğrenci kaybedecek. Ekonomiye dayalı bir sektörde vatandaşın kendi cebinden yaptığı ve devletin bir desteği yoksa bu düşüş normal... Bu kadar okul kapanacak diyerek bir oran vermek doğru olmaz. Bunun belirlenmesi için ekim ayı beklenmeli... Ama bir sıkıntının olduğu ortada ve net... Çünkü öğrencilerimizin aileleri içinde bu süreçte gelirlerini kaybedenler oldu. Ha bunlar hızlı bir şekilde önümüzdeki dönemde toparlanırlarsa devam ederler. Ama her hâlükârda mutlaka kayıplar olacaktır. Bunun önüne geçmek için okullar mümkün olduğunca sıkıntı yaşayan ailelere burs imkânlarını artırmaya çalışıyor. Kaybın minimize edilmesi için gayretler sürüyor. Devletten ise yıllardır beklentilerimiz zaten belli.