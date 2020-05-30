Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rehabilitasyon merkezlerine ilişkin sivil toplum kuruluşu, sektör ve dernek temsilcilerinin taleplerini de aldıklarını söyleyen MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini ifade etti. Yıldız, faaliyetlerine 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kurumların; binaların dezenfekte edilmesi, görevli personel, öğrenci ve kursiyerin tıbbı maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları, öğrenci veya kursiyerler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde sınıfların düzenlenmesi gibi kurallara uyması gerektiğini belirtti. Bu süreçte, sadece özel öğretim kursları uzaktan eğitime devam edecek. Bakanlık, 81 ile gönderilen yazıda anaokulu, anasınıfı ve kurslarda uygulanacak hijyen kurallarının detaylarını da paylaştı.



4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin, hizmete başlamadan önce dezenfekte edileceğini açıkladı. Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin girişinde, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.