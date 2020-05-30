Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu “YÖK öğrencilerinin sesini duydu ve üniversitelere gönderdiği yazıda sınavların ilkelerini belirledi. Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı. Ayrıca üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturuluyor. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrim içi sınav imkânı veriliyor” dedi.