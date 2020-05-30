İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu “YÖK öğrencilerinin sesini duydu ve üniversitelere gönderdiği yazıda sınavların ilkelerini belirledi. Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı. Ayrıca üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturuluyor. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrim içi sınav imkânı veriliyor” dedi.
Telafi sınavları salgınla sınırlı değil
30.05.2020 - 02:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), üniversitelerdeki uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirleyerek üniversitelere gönderdiğini duyurdu.
Etiketler : yök,sınav,telafi,
707599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/707599.aspx
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