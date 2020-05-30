Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukluk yaşlarındaki gezici kütüphane hizmetinden esinlenen Hülya öğretmen, aracına doldurduğu kitapları öğrencilerinin evlerine götürüyor ve öğrencilerinin kitap seçimi yapmasını sağlıyor. Dağıttığı kitapları her akşam öğrencileriyle konuşan ve kitabın yorumunu alan Hülya öğretmen, hem öğrencilerinden hem de velilerden olumlu dönüşler alıyor. Öğretmen Atar "Bakanlığımızın tedbir amaçlı eğitime ara verme kararının ardından neler yapabileceğimizi düşündük. EBA üzerinden çocuklarımızı takip ettik. Bu süreçte eğitim devam ederken çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının gitmemesi için çaba gösterdim fakat sanki bir şeyler eksikti. O eksik olan benim çocukluğumdan gelen kitaptı. İlk başta çocuklarıma bir sürpriz oldu ve bunun devamını getirdik” dedi.­