Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.
Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı
30.05.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : yükseköğretim,
707661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/707661.aspx
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