Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Sınava altı gün kala hem öğrencilerin hem de anne ve babaların atacakları doğru adımlar bugüne kadar yapılan çalışmaların pekişmesini sağlar. Üsküdar SEV Ortaokulu Rehberlik Bölümünden uzmanlar; LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine, anne ve babalarına son dönemeçte nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu:

Çalışma rutininizi bozmayın: Evinizde rahat çalışabileceğiniz bir alan belirleyin. Kendinize bir çalışma programı oluşturarak çalışın. Çalışırken ara verin.

Ruh ve beden sağlığınızı koruyun: Beslenmenize ve uyku düzeninize çok dikkat edin. Okula devam ediyormuş gibi biyolojik saatinizi düzenleyin. Yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatın.

Konu tekrarı yapın: Akademik anlamda güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarınızı tespit edip konu eksikleriniz varsa mutlaka öğretmenlerinizden destek alın.

Kolaylaştırıcı yöntemler geliştirin: Kendi öğrenme biçimlerinizi gözden geçirip en iyi nasıl öğrendiğinizi belirleyin. Soruları çözerken sizlerden tam olarak ne istendiğinden emin olun. Bilgiyi sebep sonuç ilişkisi kurarak öğrenmeye çalışın.

MEB’in örnek sorularını inceleyin: MEB’in son üç senedir yayınladığı örnek soruların birinci dönemle ilgili olanlarını ve bu seneyayınlanmış olan bütün soruları çözmeyi ihmal etmeyin. “Hangisi değildir?” tipindeki olumsuz ifadeli sorulara dikkat edin. Zor veya kolay soru ayrımı yapmayın. Kolay sorularda da dikkat hatalarının yapılabildiğini unutmayın. Sınavda dikkatinizin dağıldığını hissederseniz kısa molalar verin.

Hata yapmaktan korkmayın: Yaptığınız yanlışların üzerine giderek nedenlerini tespit edin. Hatalar en aktif öğrenme yollarından biridir. Aksi takdirde konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı konudan soru çözmek, çalışmayı verimli kılmayacaktır.

Soru sayısına odaklanmayın: Soru sayısına odaklanmak yerine amacınıza ve ihtiyacınıza uygun sorulara yönelin. Yanlış yaptığınız soruları tekrar gözden geçirin. Evde bol bol deneme sınavları çözün.

LGS GÜNÜNDEN ÖNCE:

¥ Mümkün olduğunca sıradan bir günmüş gibi geçirin.

¥ Dinlenebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz aktiviteler yapın.

¥ Arkadaşlarınızla çevrim içi görüşmeler yapın.

¥ Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin.

LGS GÜNÜ:

¥ Uyanma saatinizi, sınav saatini göz önüne alarak belirleyin.

¥ Kahvaltıya dikkat edin. Rahat kıyafetler tercih edin.

¥ Paniğe gerek yok: İmtihanda heyecanlandığınızı fark ettiğinizde paniğe kapılmayın.

¥ Soruları özenli bir şekilde okuyup sürenizi verimli kullanın. Tam olarak ne istendiğine odaklanın.

AİLELER DİKKAT: KIYASLAMA VE GENELLEMEDEN KAÇININ

∂ Çocuğunuza gerginlikten uzak bir ev ortamı hazırlayın.

∂ Sınava hazırlık sürecini birlikte paylaşın.

∂ Sürekli imtihandan bahsederek kaygısını yükseltmeyin.

∂ Kıyaslama ve genellemeler yapmaktan kaçının.

∂ Hedef belirlemesine yardımcı olun.

∂ MEB’in sınav kılavuzunu okuyun.