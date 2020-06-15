MSB:"Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır."
MSÜ Askeri Aday Tercih İşlemleri 26 Haziran tarihinde sona erecek
15.06.2020 - 14:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır."
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri,
711152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/711152.aspx
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