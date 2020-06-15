MSB:"Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır."