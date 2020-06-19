Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk “Telafi demek zaten zorunlu olmayan, kimin ihtiyacı varsa demek. Biz hiçbir velimizi, öğrencimizi telafi eğitime zorlayamayız.

Öyle çocuklarımız, velilerimiz var ki istediğimizin çok ilerisindeler. Şimdi neyi telafi edeceğiz? Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler başardık. Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli. Biz okulları üç hafta açsaydık başka problemlerimiz olacaktı ama açmadık. Bunu telafi edebiliriz” dedi. Ziya Selçuk, karnelerin ilk ve ortaokul öğrencilerine e-Okul üzerinden, ortaöğretimdekilere ise randevulu bir şekilde okullarından verileceğini belirtti. Yarın yapılacak olan LGS için bütün tedbirlerin tam olduğunu belirten Bakan Selçuk “Covid-19 tanılı öğrenciler için ayrı binalar oluşturduk” dedi. Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik yaz çalışması kitaplarının pazartesi ya da salı tanıtılacağını, ortaokul öğrencileri için de belli derslerle ilgili aplikasyon üzerinde çalıştıklarını bildirdi.