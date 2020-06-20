Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğrenciler ilk defa okullarında karne alamamanın burukluğunu yaşadı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Sevgili öğrencimiz; derslerini EBA ve EBA TV üzerinden takip ettin, eğitimine sımsıkı tutundun. Bize verdiğin destek ve gösterdiğin çaba için sana teşekkür ederim. Unutulmaz anılar biriktireceğin bir tatil senin olsun" diye konuştu. Öte yandan Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitimde anne ve babalar için karne jesti geldi. Selçuk “Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına tüm velilerimize #herkesetakdirteşekkür” dedi.