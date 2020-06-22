Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek."

ÖSYM Başkanı Aygün: "Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor."

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak."

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.