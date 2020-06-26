Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleşecek. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Peki öğrenciler sınava saatler kala ne yapmalı? Adayların işine yarayacak sınav taktikleri neler? Bu noktada İstanbul Medipol Üniversitesinde eğitim gören 2016 LYS Birincisi İbrahim Ethem Hamamcı, 2017 LYS Birincisi Beyza Gürbüz, YKS 2018'de alanında TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye birincisi olan Halil Hazar Gelener ve 2019 YKS birincisi Mehmet Berke İşler sınava girecek 2 milyon 437 bin 119 adaya tavsiyelerde bulundu.

2016 Türkiye 1.'Si Hamamcı: "Son gün sınav dışı konularla ilgilendim"

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde eğitim gören 2016 LYS Birincisi İbrahim Ethem Hamamcı, tüm sene emek harcanan süreci en iyi şekilde tamamlayabilmek için sınavdaki performansın çok önemli olduğunu söyledi.

Kendisinin son gün sınavı hiç düşünmediğini kaydeden Hamamcı şu tavsiyelerde bulundu: "Salonda sıraya oturup kitapçığı açana kadar zihnimi sınavla ilgili konuların dışında tutarak sınav stresini yaşamamaya çalıştım. Sınavdan önceki son gün arkadaşlarımla ve ailemle muhabbet edip zihnimi yoracak elektronik aletler ve kitaplardan uzak durdum. Sınav aklıma geldiğinde elimden gelen çalışmayı yaptığı ve bundan sonrasının artık elimde olmadığını düşünerek kafamı rahatlatmaya çalıştım. Şunu söyleyebilirim ki şu anda yaşadığınız tatlı telaş yıllar sonra aklınızda hoş bir anı olarak kalacak. Stresten uzak durun ve bir iki saatlik sınavda en iyi performansını göstermeye gayret edin."

2017 Türkiye 1.'si Gürbüz: "Sınav sonrasını hayal edin"

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde eğitim gören 2017 LYS Birincisi Beyza Gürbüz ise herkes gibi sınav stresi yaşadığını ancak bununla baş etmenin yolları olduğunu söyledi.

Adaylara sınav öncesinde yaşanabilecek olumsuz durumları düşünmek yerine sınav sonrası güzel bir gelecek hayal etme tavsiyesinde bulunan Gürbüz şöyle devam etti: "Hedefinizi bulunduğunuz şartlarda en iyi performansı yapmak üzere belirlerseniz endişe, yerini daha güçlü bir motivasyona bırakacaktır. Sınav tüm geleceğimizi belirleyen şey değil, sadece geleceğimizi etkileyebilecek bir olay. Elbette kontrolümüz dışında gerçekleşebilecek olaylar var ancak sınav sonucu da bizden bağımsız değil. Sınavı bir eleme süreci olarak görmek yerine bir basamak olarak düşünmenizi öneririm."

Türkiye 1.'si Gelener: "Sosyal medya ile bağlatınızı kesin"

YKS 2018'de alanında TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye birincisi olan Halil Hazar Gelener de son gün özellikle çabuk unutulan AYT konularına göz gezdirme tavsiyesinde bulundu. Adaylara morallerini bozabilecek arkadaş ve akrabalarla sınav sonrası görüşme tavsiyesinde bulunan Gelener şöyle dedi: "Sınava saatler kala sizi gereksiz yere paniğe sokabilecek arkadaşlarınız veya akrabalarınızla olan konuşmalarınızı sınavdan sonraya erteleyin. En önemlisi sosyal medya ile bağınızı olabildiğince koparın. Kendinize ve ailenize zaman ayırın, sizi sınav düşüncesinden uzaklaştıracak kitap okuma, film izleme gibi aktivitelere yönelin. Özellikle bu son düzlükte etrafınızdaki en alakasız insanlar bile size sınav taktikleri vermeye başlayacaktır. İyi niyetli olsalar dahi bunlara gereğinden fazla kulak asmayın ve kendi belirlediğiniz yoldan şaşmayın."

Türkiye 1'Sİ İşler: "Dikkatiniz dağılırsa 5-10 saniye dinlenin"

YKS 2019'da Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler ise sınava saatler kala adaylara çalışmayı bırakmalarını tavsiye etti.

Bu sene sınavın pandemi gölgesinde yaşanacağını kaydeden İşler, bu durumun adaylar üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirten İşler, adaylara şu tavsiyelerde bulundu: "Sınavda sadece sorulara odaklanmaya çalışın ve zihninizin başka düşüncelere kapılmasına fırsat vermeyin. Sınavda dikkatiniz dağılırsa, 5-10 saniye dinlenin ve zamanı sık sık kontrol edin. Sınavda zaman çok kıymetli bu sebeple çözemediğiniz soruları takıntı haline getirmeyin, hemen başka soruya geçip motivasyonunuzu koruyun."