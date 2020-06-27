Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bu sene 2,5 milyona yakın adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bütün dünyayı etkisine alan koronavirüs gölgesinde başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine aynı gün 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

SAKIN GEÇ KALMAYIN

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2020-YKS AVANTAJ OLABİLİR

YKS'nin her oturumunda, adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar maske ve siperlikleri ile de gidebilecek. Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak. Covid-19 durumu olan adaylar ayrı binalarda sınava alınacak. Bu yıla mahsus olmak üzere TYT adayları, geçen yıla göre sınavda 30 dakika daha ilave süre kullanacak. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170 olacak. 2020-YKS’de adaylara 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

TYT BARAJI KAÇ NET İLE GEÇİLİR?

Adayların TYT'de puanının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da temel matematik testinin en az birinden 0,5 ham puan çıkarmaları, yani yarım net yapmaları gerekiyor. Öğrenci AYT'de çok başarılı bir performans gösterse bile TYT'den en az 150 puan almadığı sürece tercih yapamayacak. TYT'de 150 barajını aşabilmek için onlarca farklı yol var. Bir aday sadece temel matematik testinden 14 net çıkarıp diğer testlere hiç bakmadan bu barajı aşabilir. Aynı şekilde sadece Türkçe testinden 16,5 net yapan aday 150 barajını geçebilir.

ÇOCUĞUNUZU BIRAKIN BÖLGEDEN UZAKLAŞIN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün “Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla gidin. Çocuğunu bırakan veli, okul girişinde beklememeli” dedi. Öte yandan korona ile mücadele kapsamında, hafta sonu sınav saatleri boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SINAV SONUÇLARI 28 TEMMUZ'DA

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.