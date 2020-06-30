Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-KPSS Lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl da 18 branşta uygulanacak. ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde uygulayacağız."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Geçen yıl 17 il merkezinde uyguladığımız KPSS alan bilgisi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde uygulayacağız."