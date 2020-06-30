Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay-İSTANBUL

İşte 10 soruda merak edilenler:

1-Soru: Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinin öğrencileri hangi üniversiteye aktarılmıştır?

Cevap: Öğrenciler garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmıştır.



2-Soru: Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili kazanılmış hakları korunacak mıdır?

Cevap: Öğrenciler, sınıf, dönem, kredi, süre vb hususlarda kazanılmış hakları korunarak mağduriyet oluşmayacak şekilde Marmara Üniversitesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir.



3-Soru: Eğitim öğretim hangi kampüste devam edecek?

Cevap: Öğrencilerin eğitim görecekleri kampüs Marmara Üniversitesinin yetkili kurulları tarafından belirlenecektir.



4-Soru: Öğrencilerin burs ve indirimleri devam edecek mi?

Cevap: Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir. Konuya ilişkin tereddüt olması halinde üniversite kayıtları esas alınacaktır



5-Soru: Öğrencilerin öğrenim ücreti nasıl belirlenecektir?

Cevap: 2547 Sayılı Kanunun Ek 11 inci maddesinde yer alan; “Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam eder.” hükmü uyarınca faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri garantör üniversitesine ödemeye devam eder. Eğitim öğretim ücretinin arttırılıp arttırılmaması, ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi tarafından belirlenir.



6-Soru: Gelecek yıllara yönelik ödenmiş öğrenim ücretleri varsa ne olacak?

Cevap: Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı ve sonrası için eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilerin ödemesine ilişkin üniversite kayıtları dikkate alınır. Tereddüt oluşması halinde banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen evrak gibi belgeler gözönünde tutulur.



7-Soru: Diplomalar nasıl düzenlenecek?

Cevap: Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak eden öğrencilerin diplomaları, garantör üniversitenin (Marmara Üniversitesi) ismi ile düzenlenecektir. Öğrencinin transkriptinde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda almış olduğu dersler belirtilir.



8-Soru: Devam edilen programın, garantör üniversitenin bünyesinde bulunmaması durumunda ne olacak?

Cevap: Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların, garantör üniversitede bulunmaması halinde, bu programlar Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinde açılır. Öğrencilerin faaliyet izni kaldırılan üniversitedeki eğitim ve öğretime ilişkin statüleri (bulunduğu dönem, azami süresi vb) mevcut mevzuat uyarınca devam eder.



9-Soru: Yabancı uyruklu öğrencilerin durumu ne olacak?

Cevap: Yabancı uyruklu öğrenciler de diğer öğrenciler gibi garantör üniversitede (Marmara Üniversitesi) kayıtlı olduğu programda eğitim ve öğretime devam edecektir.



10-Soru: Faaliyet izni kaldırılan öğrencilerin yatay geçiş hakkı var mıdır?

Cevap: Önlisans ve lisans öğrencileri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine, lisasüstü öğrencileri ise “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre yatay geçiş ve özel öğrencilik işlemlerinden yararlanabilirler.