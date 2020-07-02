ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
02.07.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : msü,sınav sonuçları,
715164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/715164.aspx
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