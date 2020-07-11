Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen önemli dönüm noktalarından biri olan YKS’nin tamamlanmasıyla yeni bir dönemece girildi. Adaylar, 28 Temmuz tarihinde açıklanacak sınav sonuçlarını beklerken uzmanlar, bundan sonraki döneme dair tavsiyelerde bulundu. Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş şu değerlendirmeleri yaptı:

SAHİ KARAR VERDİNİZ Mİ?

¥ Büyüyünce ne olacaksın? Herhâlde en çok duyduğumuz sorulardan biridir. Sınav geride kaldı. Sahi karar verdiniz mi, büyüyünce ne olacağınıza? Eğer hâlâ bölüm seçimi konusunda kararsızsanız kariyer testlerini doldurarak size en uygun bölümlerin neler olduğunu görebilirsiniz.

¥ 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz açıklandığında resmi tercih ve kayıt tarihlerini, yeni açılan üniversiteleri, yeni açılan bölüm/programları, bölüm/programların kontenjanlarını görebileceğiz.

¥ Sonuçlar açıklanana kadar her gün puanınızı hesaplamaktan vazgeçin. Şu anda kullandığınız puan hesaplama yöntemleri 2019 sayısal verilerine göre hazırlandığından dolayı bu yıl alacağınız puanı tam olarak yansıtmayacaktır.

UZMAN DESTEĞİ ALIN

¥ Sonuçlar açıklandıktan sonra doğru alternatifleri görmek için mutlaka uzman desteği alın.

¥ Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Üniversitelerin web sayfalarından bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

¥ Heyecanla 28 Temmuz’u bekliyorsunuz. Fakat bu dönemde biraz sınav, tercih konuşmalarından uzak kalarak imtihana çalıştığınız yılların yorgunluğunu atmaya çalışın.

¥ Sonuç ne olursa olsun sizin gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek, her şeyden daha kıymetli. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

'TANITIM GÜNLERİ' İNTERNETE KAYDI

YKS tercihleri ağustos ayında yapılacak. Bu sene üniversitelerin düzenlediği tercih ve tanıtım günleri pandemi sebebiyle fiziki mesafeyi koruyarak hem yüz yüze hem de online olarak gerçekleşecek. Yani bu sene de tercih döneminde üniversitelere ulaşabileceğiniz pek çok yol olacak.