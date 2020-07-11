Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Salgın sürecinde yeni neslin uzaktan eğitime çok hızlı adapte olduğunu ve bundan sonra eğitim müfredatlarında bilişim ağırlıklı derslerin ön plana çıkacağını anlatan Özeren, kodlama ve robotik derslerinin ağırlığının artacağına dikkat çekti. Bu sene üniversite tercihlerinde de teknoloji, bilişim dünyası, bilişim teknolojileri, yazılım, internet, internet teknolojilerinin öne çıkacağını öngördüklerini söyleyen Özeren “Bununla beraber sağlık, tıp ve bu konuda özellikle kimya bölümleri de yeni dönemin parlayan yıldızları gibi duruyor” dedi.