Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sonrası eğitimde yaşanan değişimlere değinen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, bu sürecin eğitimi daha global, tutarlı, yakın ve sağlam yapmak adına önemli bir koz verdiğini ifade etti. Dr. Marope şunları söyledi: Eğitim süreçleri bütün dünyada genel olarak değişime açık değil. Bu sebeple ilk aşamada global salgın, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra eğitim için de zorlu bir sürece sebep oldu. Fakat bu zorlukların yanında bize başka bir bakış açısı kazandırdığına inanıyorum. Çocukları dört duvar arasına sıkıştırmadan da eğitim süreçlerinin mümkün olduğunu gösterdi. Başka bir şekilde de eğitimi tecrübe edebileceğimizi tecrübe ettik. Online platformlar vasıtasıyla dünyanın her yerine eğitimin aynı kalitede ulaşmasını sağladı. Pandeminin, eğitimi globalleştirdiğini ve standartlaştırdığını düşünüyorum.