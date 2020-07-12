Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri Hayri Yağız İpek ve Mehmet Taha Kaplan, iki aşamadan oluşan yarışmada önce bölge finallerinde başarılı olarak 216 eserin yarıştığı Türkiye finaline kaldılar. Finalde ise görme engelli öğrencilerin Türkiye bölgelerini kendi başlarına incelemelerine, haritada istedikleri yeri bulmalarına ve bölge hakkında sesli bilgi almalarına imkân sağlayan projeleriyle Teşvik Ödülü’ne layık görüldüler. İHA