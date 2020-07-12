Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri Hayri Yağız İpek ve Mehmet Taha Kaplan, iki aşamadan oluşan yarışmada önce bölge finallerinde başarılı olarak 216 eserin yarıştığı Türkiye finaline kaldılar. Finalde ise görme engelli öğrencilerin Türkiye bölgelerini kendi başlarına incelemelerine, haritada istedikleri yeri bulmalarına ve bölge hakkında sesli bilgi almalarına imkân sağlayan projeleriyle Teşvik Ödülü’ne layık görüldüler. İHA
İhlas Koleji’ne TÜBİTAK’tan teşvik ödülü
12.07.2020 - 04:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması’nda İhlas Koleji öğrencileri Hayri Yağız İpek ve Mehmet Taha Kaplan, Türkiye finallerinde coğrafya dalında “Bilgi Veren Harita” isimli projeleriyle Teşvik Ödülü aldı.
Etiketler : TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması,İhlas Koleji,
717392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/717392.aspx
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