Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS kapsamında merkezî sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için bugün itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatacaklarını söyledi. Selçuk “Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet erişimi olmayan telefonla arayabilecek. Okul müdürlükleri, öğrencileri, hizmeti ne zaman alacakları konusunda 29 Temmuz’a kadar bilgilendirecek. 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Bu sabah itibarıyla iletişime geçecekler. Öğrenci ve velilerimizi bu hizmetten yararlanmaya davet ediyorum” dedi. Bakan Selçuk, bu hizmetin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılanlar için de başlatılacağını sözlerine ekledi. Selçuk, bunun da YKS sonuçlarının açıklanması ile hizmete gireceğini dile getirdi. Öte yandan bugün başlayan tercih süresi 29 Temmuz 17.00’da son bulacak.