Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yeni döneme hazır olduklarını belirterek, “Eğitim bizim işimiz” dedi. Lob’in Turkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’ndeki ödül töreninde konuşan Yeltekin, okulların 31 Ağustos’ta açılacağını hatırlatarak şunları söyledi:

“Yüz yüze ve uzaktan eğitimler için tüm kadro olarak biz hazırız. Hem sınıflarımız hem de bahçemiz çok büyük. Bugün birçok okulda olmayan imkân bizde var. Başarımız inşallah daim olacak. 4 yıldan beri YKS’de Türkiye birincimiz, ayrıca ilk 100’de 9 derecemiz var. Fen liselerimizdeki bütün öğrencilerimiz üniversiteye yerleşti. Anadolu liselerimizde de yüzde 90,86 başarı elde ettik. Bizim spor dalında da başarılarımız var. Türkiye’nin en iyi İngilizce konuşan 3 öğrencisi de bizde. Eğitim işinden geldiğimiz için 25 yıllık tecrübemiz var. Benim de 30 yıllık tecrübem var. Dolayısıyla biz her zaman hazırız. Hijyen konusunda da çok başarılıyız. Eğitim bizim işimiz.



‘KALİTE’NİN ADI İHLAS KOLEJİ

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde İhlas Koleji, “Eğitim Alanında Kalite Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü Genel Müdür Bedri Yeltekin aldı.



GAZETEMİZ, TGRT HABER VE TGRT FM DE ÖDÜL KAZANDI

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde gazetemiz de ödül aldı. Pandemi döneminde tüketicinin bilinçlendirilmesi ve korunmasına dair haberlere verdiği öncelik sebebiyle lâyık görülen ödül, Gazetemiz Ekonomi Şefi Canan Eraslan’a takdim edildi. Eraslan, yaptığı konuşmada “Türkiye gazetesi olarak 50. yaşımızı kutluyoruz. Bu ödülü, 50 yıldır olduğu gibi, pandemi döneminde de ‘evlerinde kalan’ abonelerimiz daha uykularındayken gazetesini kapısına bırakan dağıtıcılarımız başta olmak üzere, tüm Türkiye gazetesi camiası adına alıyorum” dedi. Törende, TGRT HABER de 2 ödül birden kazandı. TGRT HABER ve kendi adına verilen ödülleri muhabir Özay Erad aldı. Gecede TGRT FM de ödül kazandı.