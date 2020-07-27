Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı devam ettiriyoruz
27.07.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz."
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
720973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/720973.aspx
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