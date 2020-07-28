Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilen kararların daha sonra telafisinin çok zor olabileceğini belirten Tarhan, aileleri bu süreçte ikaz etti. Tarhan şunları söyledi: Çocuk sosyal alanda veya matematikte çok başarılı olsa da anne ve babalar kendi fikirlerine göre çocuklarına meslek seçimleriyle ilgili çok fazla müdahale ediyorlar. Bazı anne ve babalar, çocuğumun üzerinde kararı ben verebilirim diyor ve çocuklarını eşya yerleştirir gibi yerleştirmeye çalışıyor. Bu hata çok yapılıyor.