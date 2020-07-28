Verilen kararların daha sonra telafisinin çok zor olabileceğini belirten Tarhan, aileleri bu süreçte ikaz etti. Tarhan şunları söyledi: Çocuk sosyal alanda veya matematikte çok başarılı olsa da anne ve babalar kendi fikirlerine göre çocuklarına meslek seçimleriyle ilgili çok fazla müdahale ediyorlar. Bazı anne ve babalar, çocuğumun üzerinde kararı ben verebilirim diyor ve çocuklarını eşya yerleştirir gibi yerleştirmeye çalışıyor. Bu hata çok yapılıyor.
Aileler dikkat: Yarım kalan hikâyenizi öğrencide tamamlamayın
28.07.2020 - 03:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsanın hayatında iki önemli kararın evlilik ve meslek seçimi olduğunu hatırlatan psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, doğru karar verebilmek için çok boyutlu düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.
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721114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/721114.aspx
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