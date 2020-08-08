Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut “Dijital dönüşüm pek çok üniversitede sadece lafta kaldı. Bir virüs, eğitimdeki tüm eksiklikleri göstermeye yetti” dedi. Pandemi sürecinde üniversitelerin karnesini değerlendiren Erkut “Eğitimin, ne kadar değişime ayak dirediğini, dijital dönüşüm lafının ne kadar boşta kaldığını net bir şekilde virüs bize göstermiş oldu. Artık umarım bundan herkes dersini çıkarır” diye konuştu. Pek çok üniversitenin pandemi döneminde uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandığını söyleyen Erkut şunları söyledi: Evrilmeyi beklerken çok net bir şekilde devrildik. Powerpoint dosyasını üstüne ses kaydı yapıp öğrencilere bazı hocalar gönderdi. 1840’ların mektupla öğretim stiline benzer bir eğitime geçti bütün ülke. Sadece Türkiye’nin problemi değil bu... Öğrenciye ekrandan konuşmak, çevrim içi eğitim değil. Öğrenciye interaktif videolar göndermen, dersi oyunlaştırman gerekiyor. Sınıfı küçük gruplara parçalayıp kendi aralarında tartışmaları sağlaman gerekiyor. Bunları yapabilirsen; o zaman eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması, iş birliği gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini tetiklemiş oluyoruz. Virüs, bizi bir havuza attı ve kurbağalama yüzün dedi.