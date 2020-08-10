Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Antrenörlük bölümüne ilave olarak Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümleri de yeni gelecek sporcu öğrencilerini bekliyor. Antrenörlük bölümü için Ağustos ayı içerisinde Özel Yetenek Sınavına hazırlık yapan Üniversite, yeni açılan Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon için YKS puanı ile öğrenci alacak.
Lokman Hekim Üniversitesi aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesinde tüm öğrencileri Çift Ana dal ve Yan dal imkanı sunuyor.
Detaylı bilgi almak ve tercih danışmanlığı almak isteyen öğrenciler için Lokman Hekim Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri 27 Temmuz - 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında devam ediyor.
Lokman Hekim Üniversitesi'nden Spor Bilimleri Fakültesi'ne 2 yeni bölüm daha
10.08.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 – 2019 Akademik yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2020 Akademik yılında 2 Yeni Bölüm ile Sporcu öğrencilerini bekliyor.
Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Antrenörlük bölümüne ilave olarak Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümleri de yeni gelecek sporcu öğrencilerini bekliyor. Antrenörlük bölümü için Ağustos ayı içerisinde Özel Yetenek Sınavına hazırlık yapan Üniversite, yeni açılan Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon için YKS puanı ile öğrenci alacak.
Etiketler : Lokman Hekim Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi,
724016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/724016.aspx
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