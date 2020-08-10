Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Antrenörlük bölümüne ilave olarak Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümleri de yeni gelecek sporcu öğrencilerini bekliyor. Antrenörlük bölümü için Ağustos ayı içerisinde Özel Yetenek Sınavına hazırlık yapan Üniversite, yeni açılan Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon için YKS puanı ile öğrenci alacak.



Lokman Hekim Üniversitesi aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesinde tüm öğrencileri Çift Ana dal ve Yan dal imkanı sunuyor.



Detaylı bilgi almak ve tercih danışmanlığı almak isteyen öğrenciler için Lokman Hekim Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri 27 Temmuz - 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında devam ediyor.