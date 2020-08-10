Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi ve birikim sahibi alanında uzman yönetici, işadamı ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacağı seminer bir hafta devam edecek.

Tecrübe ve deneyimlerin gençlerle buluşacağı “İş hayatına hazırlık semineri” Program Koordinatörü Sefer Koçyiğit’in bilgilendirme konuşması ardından İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ın selamlama ve açılış konuşması ile başladı. Akalın, “İhlas Vakfının gençlere ve mezunlara verdiği önemi” vurguladı.

Bir hafta devam edecek seminerde İhlas Vakfı Eğitim Müşaviri Sefer Koçyiğit “İhlas Vakfının misyon ve vizyonunu, Akademisyen Dr. Ferit Önder “Kariyer Planlaması”, Yönetim Danışmanı Mehmet Emin Öztürk “Kişisel misyon ve vizyon”, İT Uzmanı Murat Delip “İş hayatında internet kullanımı”, Tarih araştırmacısı Numan Aydoğan Ünal “Türk Dünyası”, Girişimci Ahmet Yılmaz Birpınar “Olumlu zihinsel düşünce ve girişimcilik”, İş Adamı Onur Yalçınkaya “Kendini fark etme sanatı”, İK Uzmanı Selim Güler “İş müracaatlarında dikkat edilecek hususlar”, İK Uzmanı Murat Cinisli “CV doldurma”, İş Adamı Bünyamim Ekemen “Sürekli, öğrenme”, Proje Uzmanı Ahmet Faruk Güngör “Proje Geliştirme”, Genç İhlas Başkanı Osman Birpınar “Kariyer Fırsatları” konularında gençlere tecrübe ve birikimlerini aktararak yol gösterecekler.