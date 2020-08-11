Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.
MEB: 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada
11.08.2020 - 21:38 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, “Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.
Etiketler : MEB,
724327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/724327.aspx
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