Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.