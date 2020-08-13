Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

“31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz” diyen Bakan Selçuk şunları söyledi:

¥ 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Ders ve konular da seyreltilmiş olacak. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.

¥ Yüz yüze eğitimin hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.

¥ Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla faaliyetlerine başlayabilecek.

¥ Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.

¥ (Covid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.