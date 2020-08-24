Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı
24.08.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Etiketler : LGS,
726870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/726870.aspx
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