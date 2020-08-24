Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
24.08.2020 - 20:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Etiketler : MSÜ sınav sonuçları,
726986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/726986.aspx
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