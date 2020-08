Türkiye Gazetesi

Konu ile ilgili basın bildirisi yayınlayan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Tuncer Akalın;

COVİD 19 TEDBİRLERİ EN TİTİZ ŞEKİLDE UYGULANACAK

“Öğrencilerin ve velilerinin gönlü rahat olsun, bütün yurtlarımızda hijyen kurallarını en iyi şekilde yerine getiriyoruz. COVİD 19 pandemi süresince uyulması gereken kurallar yurtlarımızın girişleri ve her katında afiş olarak asılmıştır. Yurtlarımızın girişlerinde müracaat görevlisi maskeli olarak yurda giren her öğrencinin ateşini ölçmekte, ellerin dezenfekte edilmesini sağlamakta, maske ve mesafe kurallarını hatırlatmaktadır. Yemekhanelerde yemekler kişiye özel kaplarda servis edilmekte, ekmek, su, kaşık ve baharatlar tek kullanımlık olarak bulunmaktadır. Yatak odalarında her kişiye 6 m2 yer düşecek şekilde mesafe kurallarına uyulmaktadır.

HER ÖĞRENCİYE DEVLET DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü verilen İhlas Vakfı yurtlarına kayıt yaptıran bütün öğrencilere KYK tarafından dokuz ay boyunca barınma ve yemek yardımı yapılmaktadır.

Yurtlar Yönetmeliğinde istenen bütün şartlara haiz olan İhlas Vakfı Erkek Öğrenci Yurtlarında; Öğrencilere rahat ve ferah yatak odaları sunulmakta, her gün çeşit çeşit üç öğün zengin kalorili yemeklerden afiyetle yemektedirler. Rahat çalışma salonları, kafeterya ve spor odalarında boş zamanlarını değerlendirmektedir. Yurtlarının bulunduğu konumlardan üniversitelere kolay ulaşım imkanı bulunmaktadır.



ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Öğrencilere hafta sonları tarih ve kültür gezileri tertiplenmektedir. Ayrıca Eğitim Danışmanlardan rehberlik hizmetleri, İş Hayatına Hazırlık Seminerleri, Ustalardan kişisel gelişim seminerleri, uzmanlarından tarih ve kültür sohbetleri, sosyal kulüpler ile daha etkin kendini ifade edebilme imkanlarını yakalayabilmektedirler. Her yıl mezun olan öğrencilere kendileri için hazırlanan özel eğitim programlarına katılabilmektedirler.” Şeklinde bilgi verdi.



ÖN KAYITLAR ONLİNE YAPILABİLMEKTEDİR

İhlas Vakfı yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin yurtlara ön kayıtlarını www.yurtlarbirligi.com bölümünden yapabileceklerini belirterek sözlerini tamamladı.