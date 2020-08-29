Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) salgın nedeniyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak adaylardan; yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adayların Başkanlığımıza iletmiş olduğu 'salgın nedeniyle heyet raporu almada yaşadıkları sıkıntılar' değerlendirilerek, Sağlık Bakanlığı ile konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Adaylardan iletilen bu sıkıntılar 28.08.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, 2020 YKS yerleştirmeleri sonucunda, 'Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar' hariç olmak üzere; Programın özel koşulları arasında programa kayıt olabilmek için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmelerine, Kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı gereğince (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vb) 'Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi', 'Gemi Adamı Olur' belgesi, 'Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur', 'Özel Güvenlik Görevlisi Olur' vb. belgeler istenen programlar için de süre uzatılarak öğrencilerin istenen belgeleri 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmelerine, Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu Bakanlıkların mevzuatına tabi olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece sağlanmasına, karar verilmiştir."