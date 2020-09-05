Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite ve meslek yüksekokullarından büyük umutlarla mezun olan gençler ise iş sahibi olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tezmaksan Akademi tarafından düzenlenen anket çalışmasına göre mesleki becerilerini artırmak için kurslara yönelen gençler özellikle robot yazılım dili ve bilgisi, program bilgisi, makine bilgisi konularında kendilerini yetersiz görüyorlar. Gençlerin yüzde 51’i robot yazılım dili ve bilgisi, yüzde 25’i program bilgisi, yüzde 12’si makine bilgisi ve yüzde 12’si bakım -onarım bilgisi konusunda kendilerini eksik gördüklerini belirtti. Gençlere göre bu alanlardaki eksiklikleri iş bulmalarını zorlaştırırken isteyecekleri maaşa da yüzde 70 oranında negatif etki yapıyor.