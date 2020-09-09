Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Hüseyin Ergül, doğal sayıların olmadığını iddia etti. Sayıların doğada var olmadığını, matematikte kullanılan rakamların, sayıların birer sembolü olduğunu ve sembol sayılar olarak adlandırılması gerektiğini ifade etti. Hüseyin Ergül “İlköğretim okullarında, ortaöğretim okullarında veya daha yüksek okullarda doğal sayılar diye yazılır. Oysa doğada gerçek manada bir doğal sayı yoktur. Olması da imkansızdır. Bizim bildiğimiz ve kullandığımız bütün sayılar insanlar tarafından kullanılan sembol sayılardır. Bu yüzden ben doğal sayılar sözcüğünü çıkarıyorum ve sembol sayılar diyorum” dedi.



Doğal sayılar terimi yerine sembol sayılar teriminin kullanılmasının doğru olacağını ifade eden Ergül, “Sembol sayıların yazılıp okunması da sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz; toplam on tane rakam dediğimiz sembollerden oluşur. Dolayısıyla hem pozitif sayılar, hem negatif sayılar, hem de bunların parçaları ya da kesirleri, tamamı sembol sayılardır. Doğal sayılar değildir” dedi.