Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.
Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.
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Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.
Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.
Kaynak: AA
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