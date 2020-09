Türkiye Gazetesi

Selçuk “Birinci notum şu: Salgın döneminde, eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam ettiğimiz her güne sıkıca tutunmalıyız. Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV’ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu şartlarda elimizdeki en gerçekçi çözüm bu. Lütfen, gayret edelim” ifadelerini kullandı. İkinci notunda yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti: Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı, en hassas noktamız olduğunu unutmayalım.

Selçuk üçüncü not olarak şu ifadeleri yazdı: Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya, çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye odaklanın. Böylece, birlikte bir ekip olup birbirimize olan inancımızı kaybetmez ve kenetlenirsek çocuklarımız kazanacak.