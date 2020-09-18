Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ''2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj'' konulu ve 18.09.2020 tarihli resmi yazısı okullara gönderildi. Daha önce 21 Eylül'de başlanacağı açıklanan staj son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından ileri bir tarihe ertelendi. 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta iş ve işlemleri 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılacak. Pirim gün sayıları yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sıfır (0) olarak bildirilecek.



