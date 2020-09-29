Bakan Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınarak sosyal medya hesaplarda paylaşılması hakkında “Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız” paylaşımında bulundu.
Bakan Selçuk'tan 'EBA' ricası
29.09.2020 - 20:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınması hakkında, “Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız” dedi.
Etiketler : Bakan Selçuk,EBA,paylaşım,
735414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/735414.aspx
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