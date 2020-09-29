Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınarak sosyal medya hesaplarda paylaşılması hakkında “Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız” paylaşımında bulundu.