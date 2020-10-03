Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: Arzumuz bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri gruplar hâlinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu sebeple kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz.