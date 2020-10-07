Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları açıkladı. Aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağını 21 Eylül’de hayata geçirdiklerini ve okul öncesi eğitim öğrencileri ile ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitime başladıklarını belirten Selçuk “Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu ve önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıflarımızla, köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Temennimiz tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilmek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilmek” diye konuştu.

OKULLAR HAFTADA 2 GÜN AÇIK

Yüz yüze eğitimde haftanın 2 günü okulların açık olacağını belirten Bakan Selçuk “Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Yeni aşamada isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik sağlanacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak, ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor, çünkü öğrencilerimiz her şartta devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

500 BİN ÖĞRENCİYE TABLET BİLGİSAYAR ULAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 500 bin tablet dağıtılacağı konusundaki müjdesini hatırlatan Bakan Ziya Selçuk “Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim hâlleri gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci, İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak” şeklinde konuştu.