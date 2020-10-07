Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir” dedi.
Bakan Selçuk: “Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz”
07.10.2020 - 19:12 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Selçuk,sosyal medya,yüz yüze eğitim,
737245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/737245.aspx
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