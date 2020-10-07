Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir” dedi.