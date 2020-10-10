Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi’nde çobanlık yapan 17 yaşındaki Veysel Demir, beş yıl önce mahallesinde bir sörf kulübü kurulduğunu öğrendi. Bazı akrabalarının ve arkadaşlarının da bu eğitim almak için bu kulübe gittiğini duyan Demir, ilk zamanlar kulübe gitmeye cesaret edemeyerek bir yandan çobanlık yaptığı alanda bir yandan da sörf yapan sporcuları uzaktan izlemekle yetindi. Koyun otlatırken kendisini fark eden sörf kulübünün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü olan Tolga Hadimoğlu’nun daveti ile spora başlayan Demir, sörf tahtasını alarak denize atladı. İlk denemesinde kısa süre içerisinde sörf tahtasının üzerinde durmayı başarabilen Demir, bu spordaki yeteneği ve azmi ile “Sen çobansın, yapamazsın’ diyen çevresindekilere Türkiye şampiyonasında üçüncülük kazanarak cevap verdi. Çalışmalarını sürdüren sörfçü şimdi ise millî takıma girerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırabilmeyi hedefliyor. Veysel Demir “Sabah altı buçukta koyunlarımı dışarı çıkarıp otlatıyorum. Saat dokuz gibi sörf kulübüne gidip öğleden sonra dörde kadar arkadaşlarımla sörf yapıyorum. Ondan sonra akşam sekize kadar koyunlarımın yanındayım. Bana bu sporun geleceği açık değil, yapma bırak dediler. Zamanını boşa harcayacaksın dediler. Ben onları dinlemedim ve devam ettim. Bu sporu eğlenmek için yaptım. Yarışlarda dereceye girmek için katılmadım. Eğlenmek için gittim ve derece yaptım. Sınıf arkadaşım ‘Sen çobansın, yapamazsın’ dedi. ‘Sporla ilgilenmiyorsun’ dedi. Eleştiride bulundu. Türkiye üçüncüsü oldum oldum. Dünya şampiyonasında birinciliğe hazırlanıyorum” diye konuştu.